沃尔沃上半年获利跳升71% 销量目标未受中国市场放缓影响

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透斯德哥尔摩8月19日 - 中国吉利旗下汽车生产商--沃尔沃汽车集团周三维持全年销量目标不变，尽管存在中国市场放缓拖累因素。欧洲市场的强劲需求推动该公司上半年获利跳涨71%。
执行官Hakan Samuelsson告诉路透，该公司今年仍有望达成接近500,000量汽车的销量目标，因欧洲市场的强势及美国市场的改善能够弥补中国市场增长放缓的不利影响。
该公司称，上半年营业利润从上年同期的9.68亿瑞典克朗增至16.6亿克朗(1.9466亿美元)。该公司2010年由中国吉利汽车自美国福特汽车(Ford)(F.N)处收入麾下。
Samuelsson称， 集团今年力争与中国高档车市场的增长保持一致。该公司已开始在中国市场推出新款旗舰车型--XC90运动型多功能车(SUV)。
该公司上半年营收增至752亿克朗。上年同期为670亿克朗。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。