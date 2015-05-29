“2018年之前”汽车业将迎来另一宗合并案--菲亚特执行长

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透意大利MELFI/德国吕塞尔斯海姆5月28日 - 尽管通用汽车(GM.N)明确排除与菲亚特-克莱斯勒(FCA)(FCHA.MI)(FCAU.N)达成协议的可能，但后者执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周四表示，他认为未来三年汽车业将迎来另一宗合并交易。
马尔基翁内访问位于意大利南部MELFI的菲亚特工厂，他在被问及是否认为汽车业会出现整合时表示，“我敢肯定2018年之前会有一次并购交易。”但他并没有指明这一合并交易是否包括菲亚特在内。
知情人士4月份告诉路透，马尔基翁内寄望通过一笔大型交易来弥补公司的弱点，在其2019年初卸任前给公司打下更好的基础；交易可能在美国进行。不过该公司恐难找到伙伴。
银行及汽车业高管称，特别是菲亚特当前的估值情况及其与通用汽车合作的过往记录，会给该公司寻求合并交易带来障碍。
但总体而言，企业能够举债融资、市场也在继续增长，意味着汽车业当前对并购兴趣浓厚。
在本周的一次调查中，安永会计师事务所称，70%的汽车业高管期待在未来12个月进行收购。
一位不愿具名的汽车行业高管称，菲亚特在寻求达成合并交易，这已经是众所周知的事情。
“哪种方案对我们而言更明智呢？是现在向菲亚特发出要约，还是等它陷入困境并开始收缩业务时，趁机攫取市场份额呢？”该高管表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。