综述：高管在底特律车展大谈对美投资 小心特朗普政策

路透底特律1月9日 - 由于美国当选总统特朗普日前抨击汽车企业在墨西哥设厂，因此美国底特律车展上各国参展企业的高管纷纷强调各自公司在美国的投资。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCA(FCHA.MI)(FCAU.N)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周一称，特朗普贸易和税收政策方面的不确定性或导致车企推迟在墨西哥投资。他同时证实该公司在美国的工厂计划新增2,000个就业岗位。

“现实情况是，数年来对墨西哥汽车产业的建设就是为了试图打开美国市场。如果没有了美国的市场，那么(这些工厂)存在的理由就不充分了，”马尔基翁内在底特律举行的北美国际车展上对记者表示。

菲亚特克莱斯勒周日表示将投资10亿美元，更新美国俄亥俄和密西根州两座工厂的设备以生产新款Jeep车型和一款皮卡卡车。其中一座工厂将能生产目前在墨西哥制造的Ram重型皮卡。

福特周一确认，将在密西根一工厂生产新的Ranger皮卡和新的运动型车(运动休旅车，SUV)，命名为Bronco。该厂目前生产福克斯(Focus)小型轿车。福特去年宣布将在墨西哥生产福克斯，特朗普在竞选时对此进行批评。

福特上周取消了在墨西哥建立新厂的计划，同时在密西根增加700个工作岗位。

福特、菲亚特克莱斯勒及其他汽车厂高管在一次车展接受采访时称，他们的投资决定是出于商业考虑，不是特朗普的言论。

美国市场的主要汽车生产商在墨西哥有大量汽车生产业务，也有复杂的零件生产商网络，向美国的工厂供应零件，支持在俄亥俄和密歇根等州的就业和投资。

特朗普周一在推特上对福特和菲亚特克莱斯勒最近的决定予以赞扬。

**投资于美国**

特朗普对汽车业于美国工作岗位的关注，以及他可能采取什么政策的不确定性，是今年车展上业界主管谈论的主题。从通用汽车(GM.N)、本田汽车(7267.T)到戴姆勒(DAIGn.DE)等企业，都利用车展的机会强调在美国有新投资。

日本丰田汽车(7203.T)北美公司执行长Jim Lentz周一表示，公司计划未来五年在美国投资100亿美元，与过去五年的投资规模相同。

本田汽车则将打造一款在目前产品线中无对应汽油车款的全新混合车。这款混合车将于2018年在美国一现有工厂生产，本田并表示，将增加其位于乔治亚州变速器工厂的投资。

戴姆勒执行长蔡澈(Dieter Zetsche)周日称，该公司拟另投入13亿美元，以扩大在阿拉巴马州的SUV生产工厂。

德国车商大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)计划2015-2019年间在美国投资70亿美元。该公司北美地区执行长Hinrich Woebcken周日告诉路透，该公司正考虑是在美国抑或墨西哥生产一款电动SUV。

大众汽车在墨西哥设厂50年，不会将任何工作岗位自美国移往墨西哥。

“我们并非基于政府更迭而作出投资决定，”Woebcken在底特律汽车展场边表示。

马尔基翁内指出，他尚未决定是否将Ram重型皮卡特定车款的制造由墨西哥迁往美国，部份原因为关税方面存在变数。

丰田的Lentz也在周一发出警告，“边境税收调整”可能令肯塔基制造的Camry轿车成本增加1,000美元，因其使用国外制造的零部件。

福特汽车(F.N)董事长Bill Ford Jr表示，他最近与特朗普频繁互动。他对特朗普将整顿企业税列为施政要务感到振奋。(完)