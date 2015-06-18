企业并购：德国汽车商准备竞购诺基亚地图业务--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透法兰克福6月17日 - 知情人士对路透称，德国高端汽车制造商宝马(BMW) 、戴姆勒 和奥迪 正在准备购买诺基亚(Nokia) 的地图业务，约束性竞标将到周四截止。
一名消息人士周三对路透称，约束性要约将作为最终报价协商的基础。
诺基亚准备出售高清晰度地图业务HERE，同时专心完成以156亿欧元(172亿美元)对网络设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 的收购。
分析师估计HERE潜在价值在20亿-40亿欧元之间。
诺基亚发言人拒绝评论具体出售情况，不过表示“正在进行战略评估，但未必能够达成交易。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”