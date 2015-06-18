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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 10:23 BJT

企业并购：德国汽车商准备竞购诺基亚地图业务--消息

路透法兰克福6月17日 - 知情人士对路透称，德国高端汽车制造商宝马(BMW) 、戴姆勒 和奥迪 正在准备购买诺基亚(Nokia) 的地图业务，约束性竞标将到周四截止。

一名消息人士周三对路透称，约束性要约将作为最终报价协商的基础。

诺基亚准备出售高清晰度地图业务HERE，同时专心完成以156亿欧元(172亿美元)对网络设备制造商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 的收购。

分析师估计HERE潜在价值在20亿-40亿欧元之间。

诺基亚发言人拒绝评论具体出售情况，不过表示“正在进行战略评估，但未必能够达成交易。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)

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