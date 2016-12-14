（更正）中国将对美国汽车制造商的垄断行为开罚--中国日报（更新版）

(更正：内文倒数第一段更正为“已遭到调查的车企”，非“已受到惩罚的车企”)

路透上海12月14日 - 中国日报周三报导引述高阶官员谈话指出，中国将在近期对一家美国汽车制造商的垄断行为开罚，但未点名是哪家业者。

开罚消息出现的时点对于中美关系而言相当敏感，此前美国总统当选人特朗普对于“一个中国”政策提出质疑。

报导引述国家发展和改革委员会反垄断局局长张汉东谈话指出，调查人员发现该美国企业从2014年开始指示经销商固定价格。

在这专访中，张汉东称任何人都不应对于惩罚时机或对象“有错误解读”。

报导并未提及进一步的细节。

中国为全球最大汽车市场，对于包括美国通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N)等全球性业者而言，中国具有战略上的重要性。

福特汽车亚太地区首席发言人Mark Truby表示，“我们不清楚有这回事。”

通用汽车并未立即对置评请求作出回应。

报导称，这或是中国发改委本月第二次开罚，也是其自2011年开展反垄断调查以来针对车企进行的第七次处罚。

已遭到调查的车企包括：奥迪(Audi AG)(NSUG.DE)、戴姆勒 (DAIGn.DE)旗下的奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)、日本丰田汽车(7203.T)以及日产(Nissan)汽车(7201.T)的一家合资公司。(完)

(编译/审校 张明钧/王琛/陈宗琦)