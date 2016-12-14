（更正）中国将对美国汽车制造商的垄断行为开罚--中国日报（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更正：内文倒数第一段更正为“已遭到调查的车企”，非“已受到惩罚的车企”)
路透上海12月14日 - 中国日报周三报导引述高阶官员谈话指出，中国将在近期对一家美国汽车制造商的垄断行为开罚，但未点名是哪家业者。
开罚消息出现的时点对于中美关系而言相当敏感，此前美国总统当选人特朗普对于“一个中国”政策提出质疑。
报导引述国家发展和改革委员会反垄断局局长张汉东谈话指出，调查人员发现该美国企业从2014年开始指示经销商固定价格。
在这专访中，张汉东称任何人都不应对于惩罚时机或对象“有错误解读”。
报导并未提及进一步的细节。
中国为全球最大汽车市场，对于包括美国通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N)等全球性业者而言，中国具有战略上的重要性。
福特汽车亚太地区首席发言人Mark Truby表示，“我们不清楚有这回事。”
通用汽车并未立即对置评请求作出回应。
报导称，这或是中国发改委本月第二次开罚，也是其自2011年开展反垄断调查以来针对车企进行的第七次处罚。
已遭到调查的车企包括：奥迪(Audi AG)(NSUG.DE)、戴姆勒 (DAIGn.DE)旗下的奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)、日本丰田汽车(7203.T)以及日产(Nissan)汽车(7201.T)的一家合资公司。(完)
(编译/审校 张明钧/王琛/陈宗琦)
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