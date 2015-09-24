大众汽车在美品牌地位存忧--AutoNation

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透9月23日 - 针对大众汽车(VOWG_p.DE)的“排放门”事件，美国最大的汽车零售商AutoNation (AN.N)称，大众汽车在美国的“品牌地位”存在危险。
“大众汽车的问题对柴油发动机整体而言是又一桩丑闻，”AutoNation执行长杰克逊（Mike Jackson）在CNBC的采访中称。
杰克逊称，大众汽车接下来几天、几周以及几个月的所作所为，将会影响其未来十年甚至二十年的销售。
但他认为，大众汽车的问题不会向保时捷及奥迪等该公司旗下的其它品牌扩散。
AutoNation在美国有六家大众汽车和八家奥迪特许经销店。
大众汽车因“排放门”事件面临高达180亿美元的罚款。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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