阿里巴巴将收购高德20%至30%股权--媒体

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海5月10日 - 新浪报道，阿里巴巴将收购数字地图及导航提供商高德（AutoNavi Holdings）AMAP.O20%至30%的股权，试图通过增加产品线加强其竞争力。
报道称，交易或于下周一宣布，阿里巴巴将成为高德的最大股东。高德是一家在美上市的公司。
4月底，阿里巴巴收购了新浪微博18%的股权。
业界专家普遍预计阿里巴巴今年可能上市，一些人认为其市值可能与Facebook(FB.O)的1,000亿美元市值媲美。
5月以来，高德的股价上涨了30%多，目前报每股14.77美元，因此并购规模约在1.5-2.5亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。