阿里巴巴或收购高德20%至30%股权--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月10日 - 新浪报导，阿里巴巴将收购数字地图及导航提供商高德（AutoNavi Holdings） 20%至30%的股权，试图通过增加产品线加强其竞争力。

报导称，交易或于下周一宣布，阿里巴巴将成为高德的最大股东。高德是一家在美上市的公司。

4月底，阿里巴巴收购了新浪微博18%的股权。

业界专家普遍预计阿里巴巴今年可能上市，一些人认为其市值可能与Facebook 的1,000亿美元市值媲美。

5月以来，高德的股价上涨了30%多，目前报每股14.77美元，因此并购规模约在1.5-2.5亿美元。（完）