阿里巴巴或收购高德20%至30%股权--媒体

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月10日 - 新浪报导，阿里巴巴将收购数字地图及导航提供商高德（AutoNavi Holdings） 20%至30%的股权，试图通过增加产品线加强其竞争力。
报导称，交易或于下周一宣布，阿里巴巴将成为高德的最大股东。高德是一家在美上市的公司。
4月底，阿里巴巴收购了新浪微博18%的股权。
业界专家普遍预计阿里巴巴今年可能上市，一些人认为其市值可能与Facebook 的1,000亿美元市值媲美。
5月以来，高德的股价上涨了30%多，目前报每股14.77美元，因此并购规模约在1.5-2.5亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。