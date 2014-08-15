戴姆勒发言人称将在华召回约5万辆Smart汽车

外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
路透法兰克福8月15日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)将在中国召回约5万辆精灵(Smart)汽车，以回应国家质量监督检验检疫总局提出的要求。
戴姆勒发言人周五表示，中国质检总局发现，震动或可导致驱动风扇和交流发电机的V型皮带发生故障。质检总局因此要求该公司召回车辆。
戴姆勒表示，目前还没有人因为该问题而受伤，也没有出现发动机严重损坏的案例。该公司称召回将从8月22日开始。
出于同样原因，日本境内也在召回大约4,000辆Smart汽车。
发言人表示，欧洲方面未将此问题列为召回范围，因V型皮带的质量可在常规保养周期内进行检测。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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