戴姆勒发言人称将在华召回约5万辆Smart汽车

路透法兰克福8月15日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)将在中国召回约5万辆精灵(Smart)汽车，以回应国家质量监督检验检疫总局提出的要求。

戴姆勒发言人周五表示，中国质检总局发现，震动或可导致驱动风扇和交流发电机的V型皮带发生故障。质检总局因此要求该公司召回车辆。

戴姆勒表示，目前还没有人因为该问题而受伤，也没有出现发动机严重损坏的案例。该公司称召回将从8月22日开始。

出于同样原因，日本境内也在召回大约4,000辆Smart汽车。

发言人表示，欧洲方面未将此问题列为召回范围，因V型皮带的质量可在常规保养周期内进行检测。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。