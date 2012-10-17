水陆两栖车Quadski将登陆美国市场

路透底特律10月15日电(记者 Bernie Woodall)---单人全地形车Quadski下月将在美国开卖，售价约为4万美元。

现年73岁的新西兰商人吉布斯(Alan Gibbs)是吉布斯运动两栖车公司(Gibbs Sports Amphibians)的创始人。

他表示，希望Quadski能成为两栖汽车走向民众的试金石。

Quadski采用宝马引擎，它的支持者表示，该车在水路和陆路可实现时速70公里，且只需五秒便可轻松转换角色。

Quadski下月将在佛罗里达州开售，年底前还将进入德克萨斯州、五大湖地区以及纽约地区，加州将在明年开卖。吉布斯希望该车2014年前在全球销售。

吉布斯在上周五的新闻发布会上对记者承认，该车的售价将导致其销量不高。

吉布斯说：“但就像平板电视和其他东西一样，成本会逐渐下降。”

他表示公司第一年的销售目标是1,000辆。

大批量生产两栖车并非刚刚出现，但一直不太普遍。德国在20世纪60年代生产的两栖车Amphicar仅卖出了4,000辆，其水陆性能表现也一般。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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