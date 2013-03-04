“阿拉伯之春”催生防弹车热

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜3月4日（记者 Peter Apps） - 迪拜郊外一个尘土飞扬的工业区内的一个工厂里，工程师们正在拆解一辆丰田陆地巡洋舰，以安装装甲板、防弹玻璃和安全轮胎（run-flat tyre）。
“阿拉伯之春”的余波，加之全球很多地区贫富差距和社会动荡仍在加剧，因此总有富人和政府突然感到需要获得更多保护。
对于加拿大INKAS、英国Jankel和德国Transeco来说，过去10年日子很好过。即使伊拉克和阿富汗战争逐渐淡去，生意还是有的做。
2010年成立的Ares Security Vehicles公司称，订单强劲而且还在不断增加。
“这批车将销往伊拉克，后面那批将销往俄罗斯。我们正在等待明天销往利比亚的30辆车，”该公司首席执行官Marc Rouelle说道。
行业咨询企业IHS Jane's称，随着全球削减支出，传统的军车市场每年萎缩幅度超过4%，但是防弹SUV和防弹豪华轿车的需求上升。这些车和普通民用轿车几乎看不出区别，但是能够抵御轻武器和手榴弹。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)