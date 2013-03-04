“阿拉伯之春”催生防弹车热

路透迪拜3月4日（记者 Peter Apps） - 迪拜郊外一个尘土飞扬的工业区内的一个工厂里，工程师们正在拆解一辆丰田陆地巡洋舰，以安装装甲板、防弹玻璃和安全轮胎（run-flat tyre）。

“阿拉伯之春”的余波，加之全球很多地区贫富差距和社会动荡仍在加剧，因此总有富人和政府突然感到需要获得更多保护。

对于加拿大INKAS、英国Jankel和德国Transeco来说，过去10年日子很好过。即使伊拉克和阿富汗战争逐渐淡去，生意还是有的做。

2010年成立的Ares Security Vehicles公司称，订单强劲而且还在不断增加。

“这批车将销往伊拉克，后面那批将销往俄罗斯。我们正在等待明天销往利比亚的30辆车，”该公司首席执行官Marc Rouelle说道。

行业咨询企业IHS Jane's称，随着全球削减支出，传统的军车市场每年萎缩幅度超过4%，但是防弹SUV和防弹豪华轿车的需求上升。这些车和普通民用轿车几乎看不出区别，但是能够抵御轻武器和手榴弹。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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