全球汽车大厂竞逐经济型电动汽车 续航里程将翻倍

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透底特律3月24日 （记者 Paul Lienert） - 全球汽车制造商正准备推出新一代大众化电动汽车，续航里程将是当今日产聆风车型的两倍多，它们预计韩国LG化学(051910.KS)等大型电池供应商的技术突破可大大刺激电动汽车需求，让传统车企迎头赶上特斯拉汽车(TSLA.O)。
至少有四家大型汽车制造商--通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)、日产汽车(7201.T)和大众汽车(VOWG_p.DE)计划赶超特斯拉，争当首家单次充电续航里程达200英里（322公里）的经济型电动汽车厂商。
该续航里程是日产聆风等低价车型的两倍多，日产聆风起步价为29,010美元。新一代电动车预计两到三年内问世。
特斯拉Model S单次充电续航里程265英里（427公里）,起步价8.1万美元（未计入税收优惠的价格）。大多数更经济型的电动车单次充电仅能行驶约75到85英里（121到137公里）--低温天气或者打开车内空调的时候，续航里程会更少。驾车者担心超过里程没地方充电，半路抛锚，汽车制造商将其形象地称为“里程焦虑”。
美国去年仅售出约6.77万辆电动汽车，里程焦虑是罪魁之一。这个数字约占1,650万辆新汽车和卡车合计销量的0.4%。
汽车制造商需要在2018年前大幅提升电动汽车需求。加州和其他八个州将于2018年开始要求车企大幅提高零排放汽车（即电动汽车）的销售目标，且要求降低油耗和温室气体排放的联邦规定将变得更为严格。
路透就此联系了上述四家车企--福特、通用、日产和大众--没有一家愿意就未来产品或者其他相关事宜进行置评。
*电池技术突破*
特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）上周称，“200英里是减轻消费者里程焦虑的最低门槛”，而“250-350英里是最佳里程，非常理想的水平”。
马斯克承诺将推出一款廉价的特斯拉Model 3，售价约3.5万美元，续航里程为200英里或更多。Model 3计划于2017年中后期开始生产。
但通用汽车称，计划于2016年末推出一款200英里续航里程的电动汽车雪佛兰Bolt。
雪佛兰Bolt将使用韩国LG化学制造的高级锂电池组，LG化学亦为雪佛兰伏特（Chevrolet Volt）混合动力车供应电池。据一位熟悉LG化学技术的消息人士，新电池据称能量密度更高得多，单次充电续航里程也远得多，因电池材料、设计与化学技术都取得了突破。
LG化学首席执行官帕提尔（Prabhakar Patil）接受采访时表示，“诸多因素才促成了这个续航里程达到200英里”、售价介于3-3.5万美元的电动汽车。“我们正与多家设备制造商（车企）联系，讨论我们的电池技术进展和方向。”
LG化学也为福特福克斯电动版提供标准锂电池。福特目前正计划于2018年末或者2019年初推出一款新的紧凑型电动车，届时该车的锂电池亦可能由LG化学提供。
供应商称，2015福特福克斯电动车单次充电续航里程76英里，与之相比，新款紧凑型电动车续航里程最低为200英里。
日产和大众均与LG化学有电池供应协议，并正计划在2018年及以后推出更长续航里程的电动汽车。
据一位熟悉内情的消息人士透露，日产正计划于2018年初推出新款电动车型，续航里程预计将远大于现有的聆风。日产聆风是美国现在最畅销的电动车，单次充电续航里程为84英里（135公里）。
据两位熟悉内情的消息人士透露，大众计划扩大现有的电动车产品组合，打算于2018年推出电动汽车e-Golf的新版。现在的e-Golf使用松下制造的电池，单次充电续航里程83英里。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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