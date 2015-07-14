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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 09:11 BJT

宝马称中国仍是重要市场 其在华合作伙伴发盈利警告

路透法兰克福7月13日 - 德国车企宝马(BMWG.DE)重申，他们认为中国将仍是一大重要市场。该公司在华合资企业的中方合作伙伴华晨中国(1114.HK)发布盈利警告，预期今年上半年盈利将下降40%。

华晨中国周一称，未经审核本公司股本持有人应占盈利减少，主要是由于华晨宝马汽车有限公司的业绩下降。

华晨中国在港交所发布公告称，华晨宝马的盈利减少，是由于2015年前六个月生产的销售成本因中国经济及汽车行业增长减缓等因素而增加。

华晨中国2014年上半年简明合并综合收益约为36.28亿元人民币。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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