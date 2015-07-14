宝马称中国仍是重要市场 其在华合作伙伴发盈利警告

路透法兰克福7月13日 - 德国车企宝马(BMWG.DE)重申，他们认为中国将仍是一大重要市场。该公司在华合资企业的中方合作伙伴华晨中国(1114.HK)发布盈利警告，预期今年上半年盈利将下降40%。

华晨中国在港交所发布公告称，华晨宝马的盈利减少，是由于2015年前六个月生产的销售成本因中国经济及汽车行业增长减缓等因素而增加。