宝马称中国仍是重要市场 其在华合作伙伴发盈利警告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福7月13日 - 德国车企宝马 重申，他们认为中国将仍是一大重要市场。该公司在华合资企业的中方合作伙伴华晨中国 发布盈利警告，预期今年上半年盈利将下降40%。
华晨中国周一称，未经审核本公司股本持有人应占盈利减少，主要是由于华晨宝马汽车有限公司的业绩下降。
华晨中国在港交所发布公告称，华晨宝马的盈利减少，是由于2015年前六个月生产的销售成本因中国经济及汽车行业增长减缓等因素而增加。
华晨中国2014年上半年简明合并综合收益约为36.28亿元人民币。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”