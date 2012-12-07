宝马在美召回2.98万辆X5

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透12月6日电---美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周四发布公告称，宝马北美公司将召回2.98万辆X5，以便为这些车辆更换可能破裂导致动力转向失灵的柴油发动机零部件。
根据NHTSA公告，此次召回涉及的是宝马X5 35d车型，这些车辆是在2008年9月1日至2012年11月15日之间生产的。
宝马北美公司称，这些车辆的发动机皮带托辊轮螺栓可能松脱，随着时间推移可能破裂，从而导致汽车动力转向失灵，令发生碰撞的风险增加。
该公司已将此通知经销商，预计会在明年1月开始通知客户。经销商将免费为车主更换螺栓。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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