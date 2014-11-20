凯迪拉克未来可望推出25万美元超豪华车型

路透洛杉矶11月19日（记者 Nichola Groom） - 通用汽车旗下豪华汽车品牌凯迪拉克的新总裁尼琛（Johan de Nysschen）表示，到2029年时，凯迪拉克可能会卖价格25万美元的超豪华车型。

“现在推出25万美元的凯迪拉克还太早，”尼琛周三在洛杉矶车展上接受采访时说，“但到15年以后就不会了。”

凯迪拉克现在的旗舰车型XTS售价7万美元左右，比宝马和梅赛德斯-奔驰等德系品牌的顶级车型便宜数万美元。

尼琛今年8月被任命为凯迪拉克总裁，正带领凯迪拉克发动一轮产品攻势，预计通用未来六年将为此投入约25亿美元。

作为品牌调整的一部分，凯迪拉克准备明年推出全新高端轿车CT-6，而后在2020年前推出一款更大、更贵的车型。

他暗示CT-6价格将略高于XTS。（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍

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