独家：凯迪拉克拟扩大产品阵容 以叫板德系豪华车品牌

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透底特律8月29日 - 通用汽车 旗下的凯迪拉克品牌计划在2017年前扩大高档跨界车产品阵容，以便更好地与其他德国汽车厂商的同类产品竞争。
据三位熟悉凯迪拉克计划的汽车供应商消息人士称，该品牌还以史无前例的速度推出新车型，接下来的两年半会在美国和中国市场引入至少六款新车型或改版车型，随后则会推出新款跨界车。
凯迪拉克正处于在本土及中国市场重建和扩充产品阵容的初期阶段。在本土市场的豪华车市场，占主导地位的是德国汽车企业宝马 和戴姆勒 ；在中国市场，凯迪拉克也落后于德国品牌，其中还包括大众 旗下的奥迪品牌。
凯迪拉克发言人David Caldwell拒绝对上述计划发表评论，只是称“我们正在努力提升和扩大品牌，”当中包括扩大跨界车产品阵容。
据上述消息人士称，凯迪拉克计划在2016年初推出一款取代SRX跨界车的车型，预计还会在2017年再推出两款跨界车，分别为车身超过SRX和比SRX小的车型。
这些消息人士还称，上述三款全新的跨界车型可能在美国和中国市场销售，是否在欧洲市场销售仍不太确定。
凯迪拉克希望借助大刀阔斧的产品复兴计划，来缩小与其他豪华车领先品牌的差距。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。