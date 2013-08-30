独家：凯迪拉克拟扩大产品阵容 以叫板德系豪华车品牌

路透底特律8月29日 - 通用汽车 旗下的凯迪拉克品牌计划在2017年前扩大高档跨界车产品阵容，以便更好地与其他德国汽车厂商的同类产品竞争。

据三位熟悉凯迪拉克计划的汽车供应商消息人士称，该品牌还以史无前例的速度推出新车型，接下来的两年半会在美国和中国市场引入至少六款新车型或改版车型，随后则会推出新款跨界车。

凯迪拉克正处于在本土及中国市场重建和扩充产品阵容的初期阶段。在本土市场的豪华车市场，占主导地位的是德国汽车企业宝马 和戴姆勒 ；在中国市场，凯迪拉克也落后于德国品牌，其中还包括大众 旗下的奥迪品牌。

凯迪拉克发言人David Caldwell拒绝对上述计划发表评论，只是称“我们正在努力提升和扩大品牌，”当中包括扩大跨界车产品阵容。

据上述消息人士称，凯迪拉克计划在2016年初推出一款取代SRX跨界车的车型，预计还会在2017年再推出两款跨界车，分别为车身超过SRX和比SRX小的车型。

这些消息人士还称，上述三款全新的跨界车型可能在美国和中国市场销售，是否在欧洲市场销售仍不太确定。

凯迪拉克希望借助大刀阔斧的产品复兴计划，来缩小与其他豪华车领先品牌的差距。（完）