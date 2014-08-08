汽车产业：车用摄像头市场前景可观，手机摄像头厂商窥见商机

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国龙仁市8月8日（记者 Hyunjoo Jin） - 韩国智能手机摄像头制造商正在向车用摄像头市场发力，以寻求缓解全球手机销售增速放缓的影响。车用摄像头市场正在蓬勃发展，但在技术规格方面要求更高。

高档汽车最多可安装八个摄像头，以便从视觉上辅助泊车或触发紧急制动。据手机摄像头供应商Mcnex 称，当摄像头取代后视镜时，汽车可安装的摄像头数量将达到12个。Mcnex是韩国最大的车用摄像头生产商，也是三星电子 手机摄像头的供应商。

Techno Systems Research称，在该技术引进到中低档汽车时，车用摄像头市场在2018年会较2011年增长七倍，规模达到近66亿美元。

随着一些规定的实施，譬如像美国从2018年开始强制新车配备倒车后视摄像头，以防止倒车撞到行人，车用汽车市场规模将会继续增长。此外，类似谷歌 装配摄像头的自动驾驶汽车的普及也将推动车载摄像头的市场需求。

“我们预计，车用摄像头市场会出现爆炸式增长，”韩国汽车零配件制造商现代摩比斯（Hyundai Mobis） 的高级研究工程师Lee Hyo-cheol对路透称。

但车用摄像头要比手机摄像头更坚实，必须经得住各种考验，包括能在水中浸泡数日、能承受1,000小时的快速温度转换，包括耐受零下40摄氏度到零上85摄氏度的工作环境温度。

“在规格方面，车用摄像头与手机摄像头完全不同，”Lee Hyo-cheol说。他还称，手机摄像头制造商不得不面对艰难的学习过程。

据Mcnex称，车用摄像头的价格为每个大约32美元，手机摄像头的价格为每个4美元。但随着产量的增长，车用摄像头的价格会下降。

研究公司IHS Automotive称，车用摄像头销量在2020年可能达到8,300万个，较2012年增长五倍。据研究公司IDC称，2018年基本上装有两个摄像头的智能手机出货量可能增长6%，较去年的39%明显下滑。

据一位熟悉情况的消息人士称，LG Innotek已从去年开始生产车用摄像头，并且还在磋商向宝马 供应车用摄像头的事宜。

LG Innotek拒绝发表评论。宝马韩国一位发言人称，LG Innotek是其接洽的公司之一。LG Innotek凭借向苹果 iPhone手机供应摄像头而闻名。

三星手机摄像头镜头供应商Sekonix已经分别通过现代摩比斯和Delphi Automotive ，向现代汽车和通用汽车 供应产品。

车用摄像头市场目前基本上局限于高档车型，该市场已经拥挤不堪，特别是对于提供包括镜头、影像传感器和电路在内的完整摄像头的供应商而言。

“从供应手机摄像头转型进入车用摄像头市场，那是很难的事，进入复杂的前置摄像头市场尤为困难，”IHS资深分析师Helena Perslow在电邮中称。（完）