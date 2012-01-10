北美年度最佳新车奖出炉 花落现代和路虎

德国政府预算盈余劲升 经济大步迈进
路透柏林2月23日 - 德国政府周四表示国内经济动能满档，此一情况也带动2016年预算盈余创下纪录高点，而这可能令其他欧盟国家眼红，直接影响政治面的选举。
路透底特律1月9日电---现代汽车(005380.KS)的伊兰特（Elantra）周一在底特律车展摘得轿车类年度最佳新车奖，会进一步提升这款销售增速最快的韩国车型的销量。
路虎的揽胜极光(Range Rover Evoque)同时荣获卡车类年度最佳新车奖。
北美年度最佳新车和年度卡车奖对投入大量广告的汽车厂商而言，是梦寐以求的奖项，今年这两个奖项在底特律车展开始之际被颁出。
这两个奖项是由来自美国和加拿大的50位汽车领域的记者评审团，通过投票评选而出的。现代汽车已经是第二次获此殊荣，该公司的Genesis豪华轿车曾在2009年获年度轿车奖项。
现代汽车的美国销售主管卡拉夫茨克（Krafcik）称，"毫无疑问，人们在品牌认知度方面存在差异。"
揽胜极光是路虎迄今出品的相关车型中重量最轻、最为省油的一款车型。该公司高管称，希望获此殊荣能为该品牌在其最大市场--北美市场带来提振。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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