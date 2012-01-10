北美年度最佳新车奖出炉 花落现代和路虎

路透底特律1月9日电---现代汽车(005380.KS)的伊兰特（Elantra）周一在底特律车展摘得轿车类年度最佳新车奖，会进一步提升这款销售增速最快的韩国车型的销量。

路虎的揽胜极光(Range Rover Evoque)同时荣获卡车类年度最佳新车奖。

北美年度最佳新车和年度卡车奖对投入大量广告的汽车厂商而言，是梦寐以求的奖项，今年这两个奖项在底特律车展开始之际被颁出。

这两个奖项是由来自美国和加拿大的50位汽车领域的记者评审团，通过投票评选而出的。现代汽车已经是第二次获此殊荣，该公司的Genesis豪华轿车曾在2009年获年度轿车奖项。

现代汽车的美国销售主管卡拉夫茨克（Krafcik）称，"毫无疑问，人们在品牌认知度方面存在差异。"

揽胜极光是路虎迄今出品的相关车型中重量最轻、最为省油的一款车型。该公司高管称，希望获此殊荣能为该品牌在其最大市场--北美市场带来提振。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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