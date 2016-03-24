凯迪拉克“以柔化刚”意在吸引中国年轻客户

2016年3月14日，在北京一家凯迪拉克经销店内拍摄的车标。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京3月24日 （记者 Jake Spring） - 通用汽车(GM.N)旗下的凯迪拉克正在通过打造更流畅车身，进行本土化生产降低价格，来增加对中国年轻客户的销售。在美国，凯迪拉克的是年纪较大的“晚餐俱乐部一族”的最爱。

凯迪拉克正在软化自己轮廓分明的车身线条，以吸引中国买家。目前，主导中国高端汽车市场的宝马(BMWG.DE)、奥迪(NSUG.DE)和梅赛德斯-奔驰(DAIGn.DE)等豪华车型采用更流畅的线条。

据咨询机构LMC Automotive，在华起步较晚的凯迪拉克将超越日本的雷克萨斯(7203.T)等领先的二线奢侈品牌。

凯迪拉克在华的首家工厂1月竣工投产，这将减少25%的进口税，令其价格也会对年轻豪车买家更有吸引力。

凯迪拉克称，其中国客户的平均年龄为34岁，略高于其美国买家平均年龄的一半。

“在中国，年轻客户已经主导了豪车市场。由于凯迪拉克进入较晚……从零开始培育理想的品牌定位会非常容易，”凯迪拉克总裁约翰·德·尼琛（Johan de Nysschen）对路透表示。

凭借ATS-L紧凑型轿车和XTS大型轿车，凯迪拉克去年在华销量增加17%，达到近8万辆，在豪车市场中占比4.1%。尼琛今年设定的目标是在华销量增加25%，达到10万辆以上。

尼琛预计，中国可能在5至10年内取代美国，成为凯迪拉克最大的市场。凯迪拉克去年在美国售出约17.5万辆。

26岁的企业家戈頔在北京看车时称，相比更传统的德系豪车品牌，他更喜欢凯迪拉克。

戈頔称，梅赛德斯、宝马与奥迪等偏商务一点，舒适度可能会好一点，但自己作为年轻人，会更在意性能与外观设计。

在中国豪车市场的新来者中，凯迪拉克正与林肯、捷豹路虎、日产汽车(7201.T)的英菲尼迪与本田汽车(7267.T)的讴歌一起角逐，以图撼动德系品牌的主导地位。

尼琛表示，凯迪拉克将生产统一车型，而非为中国和美国市场打造不同的版本。中国将在驱动凯迪拉克全球形象的未来方向上扮演更重要的角色。

举例来说，凯迪拉克将停止专门为中国市场生产长轴距轿车。相反，尼琛表示，凯迪拉克将推出一款“合适尺寸”的全球统一车型，介于中国版长轴距车型与轴距较短的美版之间。长轴距轿车是德系豪车吸引有专职司机的中国商务人士的支柱产品。

尼琛表示，这种转变部分是因中国年轻一代客户喜欢自己开车。

“你会看到凯迪拉克将柔化某些轮廓分明的线条，并在车身上加入更多的三维造型设计，”尼琛表示，但新车型仍将“一望即知是凯迪拉克”。（完）