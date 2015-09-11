北汽股份启动矽谷研发中心 携手美国伙伴打造电动汽车

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透底特律9月10日 （记者 Paul Lienert） - 北京汽车股份有限公司（“北汽股份”）(1958.HK)周四称，已在加州矽谷设立技术研发中心，并正与美国电动汽车初创企业Atieva合作，为中国和全球市场研发电动汽车。
北汽股份旗下北京新能源汽车股份有限公司称，位于矽谷的新研发中心将着重研发电动汽车和无人驾驶汽车。
另一家大型国有车企--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)亦正在矽谷设立研发机构，正在开发电动汽车和无人驾驶汽车。
中美有多家初创企业聚焦于研发可与特斯拉(TSLA.O)竞争的电动汽车，Atieva是其中之一。
北汽股份的研发中心最初将有20名员工，位于弗里蒙特，靠近特斯拉Model S电动汽车的装配工厂。
北汽股份称其将成为Atieva的最大股东，并将携手Atieva打造一款电动汽车，在明春北京车展推出。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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