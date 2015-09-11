北汽股份启动硅谷研发中心 携手美国伙伴打造电动汽车

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律9月10日 - 北京汽车股份有限公司（“北汽股份”） 周四称，已在加州硅谷设立技术研发中心，并正与美国电动汽车初创企业Atieva合作，为中国和全球市场研发电动汽车。

北汽股份旗下北京新能源汽车股份有限公司称，位于硅谷的新研发中心将着重研发电动汽车和无人驾驶汽车。

另一家大型国有车企--上海汽车集团股份有限公司 亦正在硅谷设立研发机构，正在开发电动汽车和无人驾驶汽车。

中美有多家初创企业聚焦于研发可与特斯拉 竞争的电动汽车，Atieva是其中之一。

北汽股份的研发中心最初将有20名员工，位于弗里蒙特，靠近特斯拉Model S电动汽车的装配工厂。

北汽股份称其将成为Atieva的最大股东，并将携手Atieva打造一款电动汽车，在明春北京车展推出。（完）