北汽股份启动硅谷研发中心 携手美国伙伴打造电动汽车

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律9月10日 - 北京汽车股份有限公司（“北汽股份”） 周四称，已在加州硅谷设立技术研发中心，并正与美国电动汽车初创企业Atieva合作，为中国和全球市场研发电动汽车。
北汽股份旗下北京新能源汽车股份有限公司称，位于硅谷的新研发中心将着重研发电动汽车和无人驾驶汽车。
另一家大型国有车企--上海汽车集团股份有限公司 亦正在硅谷设立研发机构，正在开发电动汽车和无人驾驶汽车。
中美有多家初创企业聚焦于研发可与特斯拉 竞争的电动汽车，Atieva是其中之一。
北汽股份的研发中心最初将有20名员工，位于弗里蒙特，靠近特斯拉Model S电动汽车的装配工厂。
北汽股份称其将成为Atieva的最大股东，并将携手Atieva打造一款电动汽车，在明春北京车展推出。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM