吉利将推出代号为“L”的新品牌--消息人士

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月14日 - 三名了解情况的消息人士对路透称，中国汽车厂商吉利明年将推出代号为“L”的新品牌，新品牌将基于吉利与沃尔沃研发的CMA平台。
新品牌将率先推出一款SUV车型，这也是基于CMA平台亮相的首款车型。新品牌旗下的一款轿车也在研发当中。
吉利和沃尔沃方面的发言人拒绝置评。
吉利在中国经济放缓之际推出新的汽车品牌，其雄心可见一斑。
其中的两名消息人士称，“L”品牌汽车旨在与中外合资汽车品牌竞争，譬如通用汽车(GM.N)与上汽集团(600104.SS)的合资企业生产的车型。此举会令沃尔沃品牌专注于豪华车市场，令吉利品牌将重心放在与中国本土汽车品牌的竞争上。
一位直接了解相关计划的消息人士称，“L”品牌汽车将通过吉利现有的经销网商络销售，与以往吉利子品牌通过独家经销商销售的情况不同。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。