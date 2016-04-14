吉利将推出代号为“L”的新品牌--消息人士

2014年北京国际车展中拍到的吉利汽车工作人员的资料图片。 REUTERS/Jason Lee/Files

路透北京4月14日 - 三名了解情况的消息人士对路透称，中国汽车厂商吉利明年将推出代号为“L”的新品牌，新品牌将基于吉利与沃尔沃研发的CMA平台。

新品牌将率先推出一款SUV车型，这也是基于CMA平台亮相的首款车型。新品牌旗下的一款轿车也在研发当中。

吉利和沃尔沃方面的发言人拒绝置评。

吉利在中国经济放缓之际推出新的汽车品牌，其雄心可见一斑。

其中的两名消息人士称，“L”品牌汽车旨在与中外合资汽车品牌竞争，譬如通用汽车(GM.N)与上汽集团(600104.SS)的合资企业生产的车型。此举会令沃尔沃品牌专注于豪华车市场，令吉利品牌将重心放在与中国本土汽车品牌的竞争上。

一位直接了解相关计划的消息人士称，“L”品牌汽车将通过吉利现有的经销网商络销售，与以往吉利子品牌通过独家经销商销售的情况不同。（完）