吉利将推出代号为“L”的新品牌--消息人士

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月14日 - 三名了解情况的消息人士对路透称，中国汽车厂商吉利明年将推出代号为“L”的新品牌，新品牌将基于吉利与沃尔沃研发的CMA平台。
新品牌将率先推出一款SUV车型，这也是基于CMA平台亮相的首款车型。新品牌旗下的一款轿车也在研发当中。
吉利和沃尔沃方面的发言人拒绝置评。
吉利在中国经济放缓之际推出新的汽车品牌，其雄心可见一斑。
其中的两名消息人士称，“L”品牌汽车旨在与中外合资汽车品牌竞争，譬如通用汽车 与上汽集团 的合资企业生产的车型。此举会令沃尔沃品牌专注于豪华车市场，令吉利品牌将重心放在与中国本土汽车品牌的竞争上。
一位直接了解相关计划的消息人士称，“L”品牌汽车将通过吉利现有的经销网商络销售，与以往吉利子品牌通过独家经销商销售的情况不同。（完）
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。