吉利将推出代号为“L”的新品牌--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月14日 - 三名了解情况的消息人士对路透称，中国汽车厂商吉利明年将推出代号为“L”的新品牌，新品牌将基于吉利与沃尔沃研发的CMA平台。

新品牌将率先推出一款SUV车型，这也是基于CMA平台亮相的首款车型。新品牌旗下的一款轿车也在研发当中。

吉利和沃尔沃方面的发言人拒绝置评。

吉利在中国经济放缓之际推出新的汽车品牌，其雄心可见一斑。

其中的两名消息人士称，“L”品牌汽车旨在与中外合资汽车品牌竞争，譬如通用汽车 与上汽集团 的合资企业生产的车型。此举会令沃尔沃品牌专注于豪华车市场，令吉利品牌将重心放在与中国本土汽车品牌的竞争上。