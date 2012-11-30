通用汽车在华研发中心二期落成

路透上海11月29日电(记者 Norihiko Shirouzu)---通用汽车(GM.N)位于中国的最新全球研发中心周四落成。利用中国大量的工程类毕业生资源，通用汽车在推动新一代电动汽车的开发工作。

中国汽车市场快速增长，自2009年以来，中国已成为世界上最大的汽车市场。最新研发中心的主要任务之一就是确保中国消费者的需求和喜好能被整合到通用的全球产品研发计划中。

但位于上海的最新研发中心并不仅仅关注中国汽车市场。该中心计划与通用汽车在美国、德国以及韩国的研发中心一起，共同为全球市场研发一系列技术。

通用汽车在声明中称：“在本土和全球的基础上，中心将支持技术、传动系统、电气化以及车辆设计的进步。”

通用汽车新研发中心负责人John Du表示，将上游研发中心建于上海的部分原因在于中国相对充足的工程技术人才。中国的科技和工程学毕业生数量已超过全球任何其他国家。

“中国的高科技和工程学毕业生数量超过了美国、日本和德国的总和。”

“中国目前是全球博士生数量最多的国家，我们希望将这些人才引进到通用汽车的研发和工程团队中来，不光为中国市场研发。”

周四晚些时候，通用汽车在上海的研发中心二期正式落成。研发中心一期于2011年9月落成。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。