中国公务用车将放弃外国汽车品牌

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月27日电---中国政府最新的公务用车采购目录显示，中国计划在购买公务用车时绕开外国品牌，转而支持本土的自主品牌企业。
路虎、奥迪、宝马、奔驰、丰田和本田等外国品牌车均未进入目录。
根据估算，中国政府2010年的车辆采购费约为800亿元(127亿美元)。
此次入围目录的本土汽车企业包括上汽 (600104.SS)、一汽和其他国内汽车制造商。
东风汽车集团 (0489.HK)、比亚迪(1211.HK)、吉利汽车(0175.HK)等本土企业以及江淮汽车(600418.SS)、哈飞汽车、江南汽车等知名度较低的汽车企业也入围选用车型目录中。
汽车业咨询公司LMC Automotive亚太区主管John Zeng表示：“这是外国品牌首次被排除在政府采购清单之外。”
“但最终结果还是取决於执行。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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