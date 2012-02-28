版本:
中国
中国财经 | 2012年 2月 28日 星期二 10:29 BJT

中国公务用车将放弃外国汽车品牌

路透北京2月27日电---中国政府最新的公务用车采购目录显示，中国计划在购买公务用车时绕开外国品牌，转而支持本土的自主品牌企业。

路虎、奥迪、宝马、奔驰、丰田和本田等外国品牌车均未进入目录。

根据估算，中国政府2010年的车辆采购费约为800亿元(127亿美元)。

此次入围目录的本土汽车企业包括上汽 (600104.SS)、一汽和其他国内汽车制造商。

东风汽车集团 (0489.HK)、比亚迪(1211.HK)、吉利汽车(0175.HK)等本土企业以及江淮汽车(600418.SS)、哈飞汽车、江南汽车等知名度较低的汽车企业也入围选用车型目录中。

汽车业咨询公司LMC Automotive亚太区主管John Zeng表示：“这是外国品牌首次被排除在政府采购清单之外。”

“但最终结果还是取决於执行。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐