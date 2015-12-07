版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 7日 星期一 10:02 BJT

中国今年有望成全球最大新能源汽车市场

路透北京12月6日 - 新华社周日报导称，中国汽车工业协会副秘书长许艳华称，中国新能源汽车产业发展形势喜人，今年实现全年新能源汽车销量超越美国成为全球第一大新能源汽车市场几无悬念。

许艳华在出席首届中国新能源汽车企业领袖峰会时预计，中国新能源汽车今年销量将有望达到22万到25万辆，而美国新能源汽车全年销量约为18万辆。

许艳华称，中国新能源汽车销量全球占比将超过40%。

许艳华还称，尽管新能源汽车产业在中国发展形势喜人，销量全球领先，但也同样存有问题，国产新能源汽车整体质量仍处于中低发展水平，在安全性、动力电池、创新能力、核心竞争力等方面仍有待提高。

根据中国汽车工业协会数据，今年1-10月，中国新能源汽车销量同比增长290%至171,145辆。（完）

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐