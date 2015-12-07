中国今年有望成全球最大新能源汽车市场

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京12月6日 - 新华社周日报导称，中国汽车工业协会副秘书长许艳华称，中国新能源汽车产业发展形势喜人，今年实现全年新能源汽车销量超越美国成为全球第一大新能源汽车市场几无悬念。
许艳华在出席首届中国新能源汽车企业领袖峰会时预计，中国新能源汽车今年销量将有望达到22万到25万辆，而美国新能源汽车全年销量约为18万辆。
许艳华称，中国新能源汽车销量全球占比将超过40%。
许艳华还称，尽管新能源汽车产业在中国发展形势喜人，销量全球领先，但也同样存有问题，国产新能源汽车整体质量仍处于中低发展水平，在安全性、动力电池、创新能力、核心竞争力等方面仍有待提高。
根据中国汽车工业协会数据，今年1-10月，中国新能源汽车销量同比增长290%至171,145辆。（完）
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。