中国今年有望成全球最大新能源汽车市场

许艳华在出席首届中国新能源汽车企业领袖峰会时预计，中国新能源汽车今年销量将有望达到22万到25万辆，而美国新能源汽车全年销量约为18万辆。

许艳华还称，尽管新能源汽车产业在中国发展形势喜人，销量全球领先，但也同样存有问题，国产新能源汽车整体质量仍处于中低发展水平，在安全性、动力电池、创新能力、核心竞争力等方面仍有待提高。