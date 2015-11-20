中国SUV盛宴临近尾声？价格和销售双双承压（更新版）

图为北京市内二环路上的车流。 REUTERS/Christina Hu

（新增大众汽车和长安汽车公司人士评论）

路透中国广州11月20日 （记者 Jake Spring） - 今年加入中国SUV市场盛宴的后来者可能会发现，在如今竞争剧烈且成长势头减弱的该细分市场的获利难度加大了。

随着中国富裕阶层规模壮大以及大城市纷纷实施限购政策，SUV成了中国经济放缓背景下难得的车市亮点。今年1-10月，中国的SUV销量同比激增46%，而车市整体同比增1.5%。

据Automotive Foresight，车企今年预计将发布约32款新SUV车型，一些车型已经在周五开幕的广州车展亮相。但市场竞争已经在压低价格，加上因需求饱和明年销量增长料走软，SUV的获利之路可能更加艰难。

上海Automotive Foresight总经理张豫称，过去随便发布一款新车型，就可以有很不错的销量，但是这种好日子将成为过去。

车企现在并未退却。在广州车展上，大众汽车(VOWG_p.DE)负责销售和市场营销的副总裁Weiming Soh表示，大众汽车未来三至四年将在中国SUV市场发布六款当地生产的新车。

福特汽车(F.N)和长安汽车000625.SS也在广州车展发布各自新款SUV车型Everest和CS15，官方数据显示价格下滑。

据中国国家发改委，今年前九个月SUV价格下跌了3.4%，大于整体乘用车市场1.2%的降幅。

据研究机构IHS Automotive，明年SUV销量增幅预计放缓至11%。

长安汽车股份有限公司总裁朱华荣称，未来SUV市场不会像现在这样迅速增长，将回归理性的正常增长。

张豫称，这反映了较高的销量基数以及市场正变得更饱和，但填补市场空白的SUV车型仍有机会。尽管中国的市场现在倾向小型SUV，但福特的Everest和长城汽车(601633.SS)的哈弗H7将可满足对较大型SUV的细分需求。

市场集中度下降也意味着最畅销的几款SUV车型销量将不如以往：截至9月，中国最畅销的10款SUV销量仅占SUV市场总销量的34%，而2010年该比例为64%。

惠誉分析师上周在研报中表示，新SUV车型想要获得近几年享有的丰厚利润将更加困难。

“新车型失败的可能性也将增加，所以一些不畅销的SUV车型可能因缺乏规模经济效应和产能利用率低而录得亏损，”惠誉的分析师写道。（完）