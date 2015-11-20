中国SUV盛宴临近尾声？价格和销售双双承压

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透中国广州11月20日 （记者 Jake Spring） - 今年加入中国SUV市场盛宴的后来者可能会发现，在如今竞争剧烈且成长势头减弱的该细分市场的获利难度加大了。
随着中国富裕阶层规模壮大以及大城市纷纷实施限购政策，SUV成了中国经济放缓背景下难得的车市亮点。今年1-10月，中国的SUV销量同比激增46%，而车市整体同比增1.5%。
据Automotive Foresight，车企今年预计将发布约32款新SUV车型，一些车型已经在周五开幕的广州车展亮相。但市场竞争已经在压低价格，加上因需求饱和明年销量增长料走软，SUV的获利之路可能更加艰难。
上海Automotive Foresight总经理张豫称，过去随便发布一款新车型，就可以有很不错的销量，但是这种好日子将成为过去。
就在福特汽车 和长安汽车 等企业在广州车展发布各自新款SUV车型Everest和CS15之际，官方数据显示价格正在下滑。
据中国国家发改委，今年前九个月SUV价格下跌了3.4%，大于整体乘用车市场1.2%的降幅。
据研究机构IHS Automotive，明年SUV销量增幅预计放缓至11%。
张豫称，这反映了较高的销量基数以及市场正变得更饱和，但填补市场空白的SUV车型仍有机会。尽管中国的市场现在倾向小型SUV，但福特的Everest和长城汽车 的哈弗H7将可满足对较大型SUV的细分需求。
市场集中度下降也意味着最畅销的几款SUV车型销量将不如以往：截至9月，中国最畅销的10款SUV销量仅占SUV市场总销量的34%，而2010年该比例为64%。
惠誉分析师上周在研报中表示，新SUV车型想要获得近几年享有的丰厚利润将更加困难。
“新车型失败的可能性也将增加，所以一些不畅销的SUV车型可能因缺乏规模经济效应和产能利用率低而录得亏损，”惠誉的分析师写道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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