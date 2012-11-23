中国消费者理性购车或是日本汽车品牌福音

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透广州/北京11月22日电(记者 Kazunori Takada/Norihiko Shirouzu)---中国的汽车消费群体正逐渐壮大，眼光更为独到且更希望物有所值，这或将有助於日本汽车厂商在华复苏。日系车销量因中日钓鱼岛纷争引发的抗议而受挫。
尽管日产汽车(7201.T)、本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)和马自达(7261.T) 因9月的反日抗议而蒙受巨大损失，但行业专家表示，现在是进一步深入中国市场，而非渐行渐远、舔舐伤口的时候。
美国咨询公司麦肯锡驻香港研究员Paul Gao表示，中日关系的紧张在中共十八大前凸显出来，日本汽车厂商遭受的损失应只是“暂时现象”。
“从中长期来看，日本汽车在华市场份额将复苏，因为对於消费者来说，特别是那些花自己的钱买车的人……一款车是哪个国家的并不是一个重要考虑因素，不管是日本的、韩国的还是其他哪个国家的。他们最终考虑的是汽车的性能、样式、省油和安全性。”
他还补充说道，日系车将重心从中国移开的做法是错误的。
Paul Gao表示，随着越来越多的消费者考虑更新换代，日本厂商现在应加倍努力，重新从大众汽车(VOWG_p.DE)、通用汽车(GM.N)和现代汽车(005380.KS)手中夺回在华份额。
“对於他们的第一辆车，很多中国消费者没有经验，更倾向於购买外观漂亮的汽车，容易被广告和营销活动打动。现在，他们追求更为理性的因素--质量、安全性和耐用性，而这些是丰田等日本汽车品牌所擅长的领域。”
上个月，多家日系品牌的在华需求几乎减半，日本汽车当月在华市场份额从8月底的19%降至17%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。