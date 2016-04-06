行业调查显示中国汽车市场3月回暖

路透北京4月5日 - 中国汽车市场继春节淡季后，3月似呈反弹态势，丰田汽车(7203.T)3月在华销售数据强劲，且一项经销商调查亦显示需求上升。

丰田周二公布3月在华汽车销量同比跃增40.6%，至10.05万辆，增幅远高于2月的6.3%。

中国汽车流通协会周二公布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”结果显示，3月约三分之一的受访经销商认为需求量增长，该比例远远高于2月时的2.7%。而针对4月的市场预测，多数经销商预计4月市场需求与3月持平。

去年中国经济增速降至25年最低，加上股市暴跌，中国汽车销售增长陷入停滞。此后得益于小排量车购置税优惠政策，汽车销售从10月起反弹。

分析人士和业内人士正观察反弹之势能否持续。

Automotive Foresight董事总经理张豫称，若股市进一步动荡，可能损及汽车消费需求；此外若房价大涨，可能促使民众将更多钱投资于楼市，也会影响购车需求。

张豫称，Automotive Foresight预计今年中国汽车销售增长10%，但若出现前述情形，这样的预测就可能难以实现。

尽管3月需求反弹，中国汽车流通协会官员回玉梅称“整个行业的压力还是比较大的”。

此次调查中，约45%的经销商称3月汽车成交价格下降。（完）