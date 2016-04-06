行业调查显示中国汽车市场3月回暖

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月5日 - 中国汽车市场继春节淡季后，3月似呈反弹态势，丰田汽车 3月在华销售数据强劲，且一项经销商调查亦显示需求上升。
丰田周二公布3月在华汽车销量同比跃增40.6%，至10.05万辆，增幅远高于2月的6.3%。
中国汽车流通协会周二公布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”结果显示，3月约三分之一的受访经销商认为需求量增长，该比例远远高于2月时的2.7%。而针对4月的市场预测，多数经销商预计4月市场需求与3月持平。
去年中国经济增速降至25年最低，加上股市暴跌，中国汽车销售增长陷入停滞。此后得益于小排量车购置税优惠政策，汽车销售从10月起反弹。
分析人士和业内人士正观察反弹之势能否持续。
Automotive Foresight董事总经理张豫称，若股市进一步动荡，可能损及汽车消费需求；此外若房价大涨，可能促使民众将更多钱投资于楼市，也会影响购车需求。
张豫称，Automotive Foresight预计今年中国汽车销售增长10%，但若出现前述情形，这样的预测就可能难以实现。
尽管3月需求反弹，中国汽车流通协会官员回玉梅称“整个行业的压力还是比较大的”。
此次调查中，约45%的经销商称3月汽车成交价格下降。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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