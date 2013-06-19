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国际财经 | 2013年 6月 19日 星期三 11:00 BJT

克莱斯勒因油箱问题召回270万辆吉普车型

路透底特律6月18日 - 克莱斯勒集团屈服于美国政府压力，称将召回270万辆旧款吉普车车型。此前，克莱斯勒针对美国监管当局的召回要求进行了抗争。

尽管克莱斯勒仍坚称其车辆没有缺陷，但同时也表示，理解消费者对车辆安全问题的担心。

本次召回的车辆涉及1993-2004年款吉普大切诺基和2002-2007年款吉普自由人。

克莱斯勒表示，可能会对这些车辆的尾部结构进行升级。车辆油箱位于尾部车轴后面。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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