克莱斯勒因油箱问题召回270万辆吉普车型

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透底特律6月18日 - 克莱斯勒集团屈服于美国政府压力，称将召回270万辆旧款吉普车车型。此前，克莱斯勒针对美国监管当局的召回要求进行了抗争。
尽管克莱斯勒仍坚称其车辆没有缺陷，但同时也表示，理解消费者对车辆安全问题的担心。
本次召回的车辆涉及1993-2004年款吉普大切诺基和2002-2007年款吉普自由人。
克莱斯勒表示，可能会对这些车辆的尾部结构进行升级。车辆油箱位于尾部车轴后面。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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