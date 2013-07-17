克莱斯勒召回4458辆吉普大切诺基

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透底特律7月16日 - 克莱斯勒正召回4,458辆吉普大切诺基越野车，以修理造成大灯关闭的电子问题。
根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二在网站发布的通告，受影响车辆为1月14日至3月20日生产的配备有高级大灯的2014款大切诺基。
“调查发现，控制车灯功能的软件会将大灯关掉，”克莱斯勒在声明中称。
克莱斯勒称，尚未接到与该问题有关的用户投诉及相关受伤和事故报告。
召回的车辆中有4,242辆在美国，剩余216辆在加拿大。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。