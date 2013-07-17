克莱斯勒召回4458辆吉普大切诺基

路透底特律7月16日 - 克莱斯勒正召回4,458辆吉普大切诺基越野车，以修理造成大灯关闭的电子问题。

根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二在网站发布的通告，受影响车辆为1月14日至3月20日生产的配备有高级大灯的2014款大切诺基。

“调查发现，控制车灯功能的软件会将大灯关掉，”克莱斯勒在声明中称。

克莱斯勒称，尚未接到与该问题有关的用户投诉及相关受伤和事故报告。

召回的车辆中有4,242辆在美国，剩余216辆在加拿大。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。