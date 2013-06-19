克莱斯勒因油箱问题召回270万辆吉普车型

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律6月18日 - 克莱斯勒集团屈服于美国政府压力，称将召回270万辆旧款吉普车车型。此前，克莱斯勒针对美国监管当局的召回要求进行了抗争。
尽管克莱斯勒仍坚称其车辆没有缺陷，但同时也表示，理解消费者对车辆安全问题的担心。
本次召回的车辆涉及1993-2004年款吉普大切诺基和2002-2007年款吉普自由人。
克莱斯勒表示，可能会对这些车辆的尾部结构进行升级。车辆油箱位于尾部车轴后面。(完)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以