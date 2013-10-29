《消费者报告》调查出炉 丰田三款车型失宠

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透底特律10月28日（记者 Ben Klayman） -美国《消费者报告》周一发布年度新车可靠性调查，取消了对包括凯美瑞（Camry）在内的三款丰田品牌车型的推荐。丰田汽车(7203.T)的质量声誉受到冲击。
根据调查，丰田旗下的豪华车品牌雷克萨斯（Lexus）及其它车型仍是美国汽车市场最可靠的车型，但该杂志表示不再推荐凯美瑞、普锐斯v（Priusv）和RAV4这三款车型，因为这些车型在美国公路安全保险协会（IIHS）去年启动的防撞测试中得到的成绩是“差”（poor）。
“我们用一年时间，对50多款车型进行测试，而且进行了十分充分的测试，现在我们作出改变，取消对得到‘差’成绩车型的推荐，”《消费者报告》汽车测试总监费舍尔（Jake Fisher）称。他所说的是IIHS的测试。
“坦白地说，我们对此不能掉以轻心，实际上，如今每款家庭轿车类车型都经过了测试，但得到‘差’成绩的只有凯美瑞，”他说。“在这种情况下，在有其他测试表现出色的更好选择时，我们觉得不能继续推荐大家购买凯美瑞了。”
IIHS去年提高汽车防撞测试严谨性，将汽车一个前角防撞纳入测试范围。受此影响，《消费者报告》在看到IIHS测试结果如何影响整个汽车行业后，才调整了其推荐报告。
若有车型在任何防撞测试中表现逊色，则不会得到该杂志的推荐。
丰田已对凯美瑞车型进行了一些调整，以改善其在防撞测试中的表现。IIHS发言人雷德（RussRader）称，该协会计划在12月对这款车型重新进行防撞测试。
费舍尔称，除了上述三款丰田车型外，《消费者报告》还因同样的原因，取消了对大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪A4的推荐。
他还称，该杂志还取消了对另外10款车型的推荐，取消原因与这些车型的整体质量有关，与防撞测试表现无关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。