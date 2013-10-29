《消费者报告》调查出炉，丰田三款车型失宠

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律10月28日 - 美国《消费者报告》周一发布年度新车可靠性调查，取消了对包括凯美瑞（Camry）在内的三款丰田品牌车型的推荐。丰田汽车 的质量声誉受到冲击。
根据调查，丰田旗下的豪华车品牌雷克萨斯（Lexus）及其它车型仍是美国汽车市场最可靠的车型，但该杂志表示不再推荐凯美瑞、普锐斯v（Prius v）和RAV4这三款车型，因为这些车型在美国公路安全保险协会（IIHS）去年启动的防撞测试中得到的成绩是“差”（poor）。
“我们用一年时间，对50多款车型进行测试，而且进行了十分充分的测试，现在我们作出改变，取消对得到‘差’成绩车型的推荐，”《消费者报告》汽车测试总监费舍尔（Jake Fisher）称。他所说的是IIHS的测试。
“坦白地说，我们对此不能掉以轻心，实际上，如今每款家庭轿车类车型都经过了测试，但得到‘差’成绩的只有凯美瑞，”他说。“在这种情况下，在有其他测试表现出色的更好选择时，我们觉得不能继续推荐大家购买凯美瑞了。”
IIHS去年提高汽车防撞测试严谨性，将汽车一个前角防撞纳入测试范围。受此影响，《消费者报告》在看到IIHS测试结果如何影响整个汽车行业后，才调整了其推荐报告。
若有车型在任何防撞测试中表现逊色，则不会得到该杂志的推荐。
丰田已对凯美瑞车型进行了一些调整，以改善其在防撞测试中的表现。IIHS发言人雷德（Russ Rader）称，该协会计划在12月对这款车型重新进行防撞测试。
费舍尔称，除了上述三款丰田车型外，《消费者报告》还因同样的原因，取消了对大众汽车 旗下的奥迪A4的推荐。
他还称，该杂志还取消了对另外10款车型的推荐，取消原因与这些车型的整体质量有关，与防撞测试表现无关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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