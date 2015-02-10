车企在保护车辆安全及隐私方面进展落后--报告

路透2月9日（记者 Joe White） - 根据职员为美国参议员马克伊（Ed Markey）准备的一份报告，车联网技术的发展速度正在跑赢汽车行业及政府部门保护车辆免受黑客攻击的努力。

报告称，市面上近100%的新车都带有某类无线通讯技术，而整个行业采取的防止车辆电子系统被黑的安全措施却“相互不一致且杂乱无章”。报告以16家车企对马克伊所提问题作出的回复为基础。

报告显示，只有两家受访的车企表示会努力“立即”对入侵车载数据系统的活动做出反应。

报告还对隐私问题表示关注，指出车企正在收集和使用大量驾驶数据，而且在大多数情况下都是由第三方存储这些数据。

报告称，用户“通常对此类数据收集情况并不是明确知情，当他们知道时通常也无法暂停像导航这样有价值的功能来选择退出”。该报告是CBS在周日的一档名为《Sixty Minutes》的节目中披露的。

该报告促使监管机构加大对车辆连接系统审查的可能性，报告同时还呼吁美国国家公路交通安全管理局和联邦贸易委员会“制定新的标准，以保护司机的数据、安全及隐私”（完）。

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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