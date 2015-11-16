焦点：无人驾驶尚在途中 车企展开高科技竞赛

路透东京/法兰克福11月16日 （记者 Naomi Tajitsu/Paul Ingrassia） - 福特(F.N)在近期的法兰克福车展上推出了一项新功能，允许司机预设汽车以最高限速或者略高于最高限速行驶：车载摄像头和软件扫描道路标志并作出反应，然后控制汽车进行加速或者减速。

福特推出的这款新功能为“主动限速器”（Active Speed Limiter），针对欧洲的一些车型推出，但讽刺地是没有在福特的家乡美国推出。美国的道路标志形状和尺寸不一，且经常因灌木遮蔽而显得模糊。

这是通往自动驾驶的一步--大多数专家称，自动驾驶进程将花费一二十年时间完成。

与此同时，“半自动驾驶”技术的进展却引发了一场汽车界的高科技军备竞赛，车企竞相推出最先进的特性。“半自动驾驶”特性帮助处理棘手或者使人厌倦的驾驶场景，但仍需司机照看。

车企期望半自动驾驶特性将逐渐帮助司机和监管者克服对驾驶能够自动加速、转向和停车的汽车的恐惧。

短期来看，车企希望这些特性让驾驶更便利，汽车利润更高。

“人们喜欢让驾驶更容易、更安全和更有趣的特性，”德勤全球汽车咨询负责人Joseph Vitale Jr.说道。“问题是客户愿意为此付出什么。”

福特的主动限速器售价560欧元（602.78美元），现在判断它的受欢迎程度为时尚早。

目前最大的赢家，是生产电子传感器、摄像头和软件的车企，这些设备让自动驾驶特性成为可能。

这份逐渐扩大的赢家名单包括德国的大陆集团(CONG.DE)、以色列的Mobileye Vision Technologies(IPO-MOBV.O)等传统汽车供应商，以及消费科技巨头谷歌(GOOGL.O)、苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)和索尼(6758.T)以及其他企业。

对于矽谷的英伟达(NVDA.O)来说，视频游戏仍然是最大的市场，但汽车收入是增长最快的部门。

“我们今天打入了800多万辆在路汽车，并将在未来三到四年内打入逾3,000万辆汽车，”英伟达的总裁兼CEO黄仁勋表示。“未来的汽车将可以感知和理解周围的世界。”（完）