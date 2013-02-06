2012年1月10日，在底特律举行的北美国际汽车展上展示的日产聆风。 REUTERS/Mike Cassese

路透东京/底特律2月4日（记者 Norihiko Shirouzu/Yoko Kubota/Paul Lienert） - 日本最大的两家汽车厂商最近的举动暗示，开发了超过100年的电动汽车虽有过数次短暂的复苏，但仍未迎来巅峰期，或许永远都做不到。

同时，亚洲、欧洲和北美的汽车行业高管们开始关注新的替代能源：氢，氢汽车尽管不常见，却大有前途。

现实情况是消费者仍对电动汽车不感兴趣。尽管打出“绿色”出行概念，以及数十亿美元的投资，电动汽车仍面临很多问题，包括成本高昂、行驶距离短和缺乏充电站等。

公众对电动汽车缺乏兴趣导致奥巴马政府上周放弃2015年美国电动汽车保有量达到100万辆的宏伟计划。

消费者对电动汽车不瘟不火的态度引发日产汽车首席执行官Carlos Ghosn去年12月宣布重大战略调整，针对更加主流的混合动力汽车。Ghosn可能是汽车行业最公开支持电动汽车的人。

外界广泛认为，Ghosn此举是心照不宣地承认在电动汽车上的数十亿美元押注未能达到销售数十万辆日产聆风的目标。

日产汽车计划追随竞争对手丰田汽车(7203.T)。丰田汽车是全球最大的混合动力汽车生产商，料跳过纯电动汽车，直接进军下一个可能的绿色科技突破--氢汽车。氢汽车是一种燃料电池汽车，无污染，不消耗石油，将氢转化为电力。

丰田汽车副会长内山田武（Takeshi Uchiyamada）表示，相信燃料电池汽车比电动汽车更有前途。内山田武被誉为“普锐斯之父”。

“因为存在行驶距离、成本和充电时间等问题，电动汽车不是大多数传统汽车切实可行的替代品。我们需要一些全新的东西，”他说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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