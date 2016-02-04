德国汽车工业高管敦促默克尔政府提振电动汽车市场

路透法兰克福2月3日 （记者 Edward Taylor/Andreas Cremer） - 汽车业界高管周三称，德国若想保持作为汽车市场的领先优势，需出台激励措施以刺激对电动汽车的需求。他们上日与德国总理默克尔的高级别会谈没有就相关补贴政策达成一致。

默克尔召集汽车行业高管开会，讨论推广电动汽车与混合动力汽车。大众汽车排放丑闻令默克尔面临的政治压力上升。

德国汽车工业协会（VDA）称，在补贴电动汽车、尤其是设立电动汽车充电站方面，德国落后于挪威和荷兰等市场。

“在向领先市场发展的途中，德国仍需迎头赶上，”VDA主席马蒂亚斯·维斯曼（Matthias Wissmann）在声明中称。

豪华汽车制造商奥迪的监事会成员Peter Mosch亦呼吁德国政府采取行动，为电动汽车设立充电站并提供销售补贴。

“释出明确的信息很重要，现在就要（这么做）。否则我们将错过未来，”Peter Mosch说道。

德国经济部长加布利尔（Sigmar Gabriel）称，汽车工业与官员将继续探讨相关提案，并在3月前找到有关激励措施的解决方案。

默克尔领导的执政联盟的三个政党的领导人考虑为电动汽车买家提供价值高达5,000欧元的补贴，但财政部长朔伊布勒表示反对。

德国《明镜》周刊报道称，按照正在讨论的提案，汽车制造商可能提供1,500到2,000欧元的补贴部分，补贴资金可能先放入一家共同基金。（完）