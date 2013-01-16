汽车产业: 欧盟12月新车销量骤降16.3%,全年下滑8.2%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法兰克福1月16日 - 欧洲新车市场12月创2010年10月以来单月最大萎缩幅度,去年所有欧元区主要国家市场皆严重下滑.
欧洲汽车工业协会ACEA周三公布的数据显示,12月欧盟新车登记骤降16.3%至799,407辆,部分原因为12月的工作日平均少了两天.
该数据凸显出欧洲汽车厂商面临的危机.在撙节措施将失业率推升至接近12%的纪录高位的情况下,深陷债务困境的银行业不愿向现金紧绌的消费者提供贷款购买新车.
英国和瑞典等非欧元区的欧盟成员国成为例外,这些国家12月的新车需求增加.但即使是非欧盟国家例如瑞士和挪威,车市也呈现萎缩.
ACEA称,2012年欧盟汽车年销量下降8.2%至1,205万辆.根据路透测算,欧元区销量降低11.3%,至略低于900万辆.
研究公司LMC Automotive近期公布估算,2013年西欧汽车销量将降低3.1%至1,140万辆,而2011年和2010年时,销量尚分别有约1,280万辆和1,300万辆左右的水平.(完) (编译 石冠兰; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。