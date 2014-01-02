企业并购：中国万向集团美国分公司提出收购美国汽车制造商Fisker

万向此前收购了A123 Systems的多数资产。A123为Fisker的汽车生产电池。

“他们实力很强，对这个行业很了解，也知道如何把事情做成，”代表Fisker官方债权人委员会的律师William Baldiga表示。

Fisker和A123两家公司均获得了美国能源部的绿色能源贷款，该贷款项目的批评人士试图让监管机构阻挠将A123出售给万向，指称敏感技术可能会因此落入经济对手手中。

Baldiga表示，他预计出售Fisker的资产时不会遇到类似问题，因为Fisker的资产主要与汽车设计相关。

根据提交给法院的万向陈述文件，万向计划最早在4月使Fisker恢复生产，并最终把制造业务从芬兰迁至密西根州。

万向估计，头18个月能在美国售出超过1,000辆Karma混合动力车，在欧洲售出500辆。Fisker的Karma每辆售价超过10万美元。万向在陈述文件中称它可以降低生产成本，但未提供参考价格。

Fisker在11月申请破产，大约在停产一年后。(完)