企业并购：中国万向集团美国分公司提出收购美国汽车制造商Fisker

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
万向此前收购了A123 Systems的多数资产。A123为Fisker的汽车生产电池。
“他们实力很强，对这个行业很了解，也知道如何把事情做成，”代表Fisker官方债权人委员会的律师William Baldiga表示。
Fisker和A123两家公司均获得了美国能源部的绿色能源贷款，该贷款项目的批评人士试图让监管机构阻挠将A123出售给万向，指称敏感技术可能会因此落入经济对手手中。
Baldiga表示，他预计出售Fisker的资产时不会遇到类似问题，因为Fisker的资产主要与汽车设计相关。
根据提交给法院的万向陈述文件，万向计划最早在4月使Fisker恢复生产，并最终把制造业务从芬兰迁至密西根州。
万向估计，头18个月能在美国售出超过1,000辆Karma混合动力车，在欧洲售出500辆。Fisker的Karma每辆售价超过10万美元。万向在陈述文件中称它可以降低生产成本，但未提供参考价格。
Fisker在11月申请破产，大约在停产一年后。(完)
(编译 徐文焰/李春喜; 审校 张涛)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。