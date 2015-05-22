未来十年福特销售增长将主要来自亚洲--高管

路透密歇根州迪尔伯恩5月21日 （记者 Ben Klayman） - 福特汽车(F.N)亚太区总裁萧达伟（Dave Schoch）周四称，福特预计未来十年的销售增长将主要来自亚太地区，尽管近期中国汽车需求走软。

“当我看福特未来5-10年的增长时，我们认为约有60%的增长将来自亚太地区，”萧达伟说道。

福特亚太区第一季度销售额达23亿美元，占福特总销售额的6.8%。

萧达伟称，中国和印度将是福特的主要增长引擎。福特预计中国汽车销量将从2013年的2,300万辆增长至2020年的3,200万辆，同期印度的汽车销量将翻倍，达到600万辆。

萧达伟称，尽管近期中国经济减速，福特认为中国7%的汽车销量增长是可持续的。

中国经济减速已对国内汽车需求造成了冲击，导致4月汽车销量下滑0.5%，且外资车企在华面临来自中国本土车企更激烈的竞争，尤其是在SUV领域。

尽管如此，外资车企仍持续在中国这个世界最大的汽车市场投入重金。

福特执行董事长比尔·福特上月称，若市场需求有变，福特可能会放缓生产步伐。萧达伟确认了该评论，称公司在第一季度采取了这种举措，但称这些举措无足轻重，并拒绝透露细节。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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