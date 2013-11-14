福特明年将推出全球车型Ka，主打新兴市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律11月13日 - 福特汽车 明年将推出针对新兴市场的一款小型车，这是对公司执行长穆拉利打造适销各国的“全球”车型战略的最大考验。

包括福特董事长比尔·福特在内的多位公司高层周三在巴西的Camacari工厂集体亮相，为一款面向全球市场的四门五座掀背型概念车Ka助阵。福特明年将把这款车引入巴西市场。

最终，福特将把Ka推向包括中国在内的新兴市场，满足那些攒钱准备首次购车家庭的需要。

Ka是福特向全球市场推出的最小也是最便宜的紧凑型车，将在福特所谓的“次B级”车市场展开竞争。

“从全球来看，这些车对我们打入那些我们以前份额不高、也不赚钱的市场来说非常重要，”负责福特公司美洲业务的Joe Hinrichs说道。

“如果你要增长，尤其是在全球新兴市场成长，就需要这种入门级家庭用车。”

福特预计，2012-2017年小型低成本汽车将增长35%，高于行业整体12%的预期增幅。

福特没有谈到Ka全球车型的售价，只是说目前在巴西出售的Ka车型价格在10,000-12,000美元之间。目前Ka汽车在欧洲和南美有售。

福特称，Ka的竞争对象将是大众汽车的Polo、菲亚特的Uno以及雪佛兰的Onix。（完）