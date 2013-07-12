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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 09:41 BJT

汽车产业：福特汽车指称汽车业需在欧洲进一步减产

路透密西根州7月11日 - 福特汽车 欧洲分公司执行长Stephen Odell周四表示，尽管汽车业已宣布在欧洲减产了150万至200万辆汽车，而且正在实施，但该地区产量仍远高于需求。

福特汽车预计，在减产后，欧洲汽车业仍至少年产400万辆汽车，高于市场需求。

福特汽车预计2013年将在欧洲亏损20亿美元。去年10月底，该公司表示到2014年将在欧洲关闭三家生产厂，并削减6,200个职位。

Odell在公司总部对记者表示，福特汽车维持在西欧19国汽车销量达1,350万辆的预估。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)
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