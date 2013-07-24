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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 19:12 BJT

美股业绩：福特汽车第二季获利优于预期，因卡车销售强劲

路透底特律7月24日 - 美国第二大汽车制造企业福特汽车 周三公布第二季获利，高于预期，因卡车销售强劲，汽车价格上升及欧洲亏损收窄。

福特汽车公布，每股税前获利为0.45美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师此前平均预计，福特汽车每股盈余为0.37美元。

该公司目前预计在欧洲市场的亏损将总计为18亿美元，与2012年水准持平，低于公司此前预计的亏损20亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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