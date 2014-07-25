汽车产业：美国7月汽车销量料同比增9%，为八年来的7月最高--咨询公司

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透底特律7月24日 - 汽车行业咨询公司J.D. Power和LMC Automotive周四预计，美国7月汽车销量料为2006年以来的7月最高水平，且较上年增长9%。
这两家公司预计，美国7月经季节调整的新车销售年率将超过1,600万辆，达到1,660万辆，为连续第五个月增加。
LMC将2014年全年新车销量预估从1,620万辆上调至1,630万辆。
去年美国汽车销量为1,560万辆。
LMC预测主管Jeff Schuster表示，汽车行业的复苏步伐将继续快于美国经济。
J.D. Power高级副总裁John Humphrey表示，消费者7月料花费约360亿美元用于购买新车。
行业咨询公司Edmunds.com也认为，美国7月汽车销量将是八年来的7月最高水平，预计年率可达1,680万辆。(完)
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)