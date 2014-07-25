汽车产业：美国7月汽车销量料同比增9%，为八年来的7月最高--咨询公司

路透底特律7月24日 - 汽车行业咨询公司J.D. Power和LMC Automotive周四预计，美国7月汽车销量料为2006年以来的7月最高水平，且较上年增长9%。

这两家公司预计，美国7月经季节调整的新车销售年率将超过1,600万辆，达到1,660万辆，为连续第五个月增加。

LMC将2014年全年新车销量预估从1,620万辆上调至1,630万辆。

去年美国汽车销量为1,560万辆。

LMC预测主管Jeff Schuster表示，汽车行业的复苏步伐将继续快于美国经济。

J.D. Power高级副总裁John Humphrey表示，消费者7月料花费约360亿美元用于购买新车。

行业咨询公司Edmunds.com也认为，美国7月汽车销量将是八年来的7月最高水平，预计年率可达1,680万辆。(完)