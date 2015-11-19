吉利汽车宣布“蓝色吉利行动” 计划全力专注新能源汽车研发

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国汽车制造商吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周三称，计划全力专注研发绿色能源汽车，彻底革新产品组合。
吉利汽车发布的新闻稿称，计划到2020年实现新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上。
吉利汽车在广州车展前夕发布了名为“蓝色吉利行动”的新能源战略。新能源汽车在中国主要指电池驱动的汽车和混合动力汽车。广州车展将于周五开幕。
吉利汽车未披露该战略相关投资规模。
丰田汽车(7203.T)上月称，计划到2020年实现燃料电池汽车年销超过3万辆的目标。
近期多家车企宣布了类似计划，吉利汽车是其中最新一家。据路透整理的数据，车企今年在绿色汽车的未来发展和生产上已经确定将投入约760亿元。
但吉利汽车缺乏类似丰田拥有的绿色能源技术。丰田汽车在研发上重金投入，而吉利汽车在该领域仍是一个相对不知名的角色。
吉利汽车称，将部分专注于油电混合动力汽车，正如在中国车企中很少见的丰田普锐斯车型。吉利汽车还将进行氢燃料汽车技术研究。
中国政府运用补贴和严格的燃料经济性标准，正在推动电动汽车发展，并将绿色汽车视为国内汽车工业赶上全球竞争对手的机会。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。