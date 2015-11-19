吉利汽车宣布“蓝色吉利行动” 计划全力专注新能源汽车研发

资料图片：吉利汽车在浙江慈溪的生产线。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京11月18日 - 中国汽车制造商吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周三称，计划全力专注研发绿色能源汽车，彻底革新产品组合。

吉利汽车发布的新闻稿称，计划到2020年实现新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上。

吉利汽车在广州车展前夕发布了名为“蓝色吉利行动”的新能源战略。新能源汽车在中国主要指电池驱动的汽车和混合动力汽车。广州车展将于周五开幕。

吉利汽车未披露该战略相关投资规模。

丰田汽车(7203.T)上月称，计划到2020年实现燃料电池汽车年销超过3万辆的目标。

近期多家车企宣布了类似计划，吉利汽车是其中最新一家。据路透整理的数据，车企今年在绿色汽车的未来发展和生产上已经确定将投入约760亿元。

但吉利汽车缺乏类似丰田拥有的绿色能源技术。丰田汽车在研发上重金投入，而吉利汽车在该领域仍是一个相对不知名的角色。

吉利汽车称，将部分专注于油电混合动力汽车，正如在中国车企中很少见的丰田普锐斯车型。吉利汽车还将进行氢燃料汽车技术研究。

中国政府运用补贴和严格的燃料经济性标准，正在推动电动汽车发展，并将绿色汽车视为国内汽车工业赶上全球竞争对手的机会。（完）