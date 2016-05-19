通用汽车将公布赔偿计划 弥补油耗说明不实造成的车主损失

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿5月18日 - 根据参与简报的消息人士说，预计通用汽车(GM.N)将公布对约13万名美国个人车主的赔偿计划，因这些运动型车(运动休旅车，SUV)车主的车辆油耗标示内容夸大不实。
通用汽车上周五称，将暂停销售约六万辆2016年新款美国SUV，因为这些车辆的标示说明夸大了燃油能效。消息人士说，通用汽车打算依照每加仑行驶里程数的差距来补偿车主，将在数周内对外公布计划。
周六起经销商收到标有正确说明的新标签之后，通用汽车将恢复销售。
消息人士说，预计通用汽车将根据较低油耗驾驶而导致的额外支出提供现金补偿。
加拿大通用汽车料也将提供类似补偿措施，但目前尚不清楚有多少车主将受影响。
通用汽车已在美国出售约17万辆2016年份SUV，其中约有13万辆是符合赔偿资格的个人车主，其他则用于汽车租赁、商业或车队买家的车辆。
通用汽车发言人拒绝证实这项计划。
该公司周三在一项声明稿称，这个失误只影响到2016年份的SUV。
通用汽车周三发表声明称，每加仑行驶里程数夸大1-2英里是由计算不当导致。公司表示，由于2016款雪佛兰Traverse、GMC Acadia和别克Enclave装有新排放相关硬件，因此要求进行新排放测试，但这些测试中的燃油经济性数据并不会参与EPA油耗标识的计算。错误是在通用汽车工程师制定2017年款汽车油耗标识时发现的。
周二，佛罗里达州一位2016款雪佛兰Traverse汽车车主代表购买了夸大油耗汽车的车主，在美国底特律地区法院对通用汽车提起集体诉讼。
美国国家环境保护局(EPA)发言人周五表示，已要求通用汽车“向其提供所有相关信息”。(完)
(编译 李婷仪/许娜；审校 白云/王洋)
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